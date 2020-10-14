الهيئة الدولية للمسرح تنعى الفنان المصري محمود ياسين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:47 م
بوابة الفجر
محمود حنفي
Advertisements

نعت الهيئة الدولية للمسرح الفنان المصري القدير محمود ياسين، الذي وافته المنية عن عم ناهز 79 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

وقال رئيس الهيئة الدولية للمسرح محمد سيف الأفخم: "اليوم يُخيم الحزن الشديد على الهيئة الدولية للمسرح جراء فقدان الفنان المصري القدير محمود ياسين، لقد خسر عالمنا العربي قامة فنية مميزة، واسم كبير، ورائد من رواد المسرح والسينما والتلفزيون".

وأضاف الأفخم في تصريحات صحفية اليوم : "لقد عشق محمود ياسين المسرح وتعلق به منذ بداياته وحاول إرساء مفاهيم الفن الأصيل، فصنع لنفسه تاريخاً طويلاً وحافلاً بالأعمال الناجحة والمميزة، ما جعله مدرسة فنية يُحتذى بها عربياً ودولياً".

وتابع الأفخم: "لقد رحل الفنان القدير محمود ياسين عن عالمنا، ولكن أدواره القوية وإرثه الفني الممتد على مدى أكثر من خمسين عاماً سيبقى خالداً في ذاكرة محبيه".

وتوجه الأفخم باسمه وباسم الهيئة الدولية للمسرح لأسرة الفقيد بأحر التعازي، داعياً الله أن يُلهمهم الصبر  والسلوان، وأن يتغمده الله برحمته، ويُسكنه فسيح جناته.

أخبار تهمك

بعد رفض محمد إبراهيم.. موسيماني يتمسك بضم الساحر

منذ ساعة و 12 دقيقة

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 16 ساعة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ 41 دقيقة

إجراء جديد من 'الأعلى للإعلام' بشأن شكوى الأهلي ضد برنامج 'البريمو'

منذ أقل من ساعتين

أحمد الشيخ يفجر براكين الغضب ويطلب الرحيل قبل لقاء الوداد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تجديد حبس نجل القيادي الإرهابي حازم صلاح أبو إسماعيل

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

منذ حوالي 6 ساعات

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ ساعتين و 21 دقيقة

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 19 ساعة

رسالة عاجلة من فايلر لموسيماني قبل موقعة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

02:51 م

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

بعد رفض محمد إبراهيم.. موسيماني يتمسك بضم الساحر

04:00 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

07:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي