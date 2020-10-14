تفاصيل سقوط سيدة من الطابق الـ 15 بمجمع محاكم الإسكندرية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:42 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
ألقت سيدة تبلغ من العمر 51 عاما بنفسها من الطابق الـ 15 بمجمع محاكم الإسكندرية، اليوم الخميس، مما أدى إلى مصرعها في الحال.

تلقى اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية؛ يفيد تلقيه إخطارًا من حرس مجمع محاكم الإسكندرية، حول الحادث.

وبانتقال الشرطة، بقيادة مساعد مدير الأمن، إلى موقع البلاغ، تبين من فحصه، وسؤال شهود العيان، أن السيدة تركت ورقة مكتوب بها عبارة "حسبي الله الوكيل في كل من ظلمني، وضيع عليا حياتي".

تم نقل الجثمان إلى مشرحة الإسعاف، في منطقة كوم الدكه، تحت تصرف النيابة، بإشراف المحامي العام الأول لنيابة شرق الإسكندرية الكلية، وجار استدعاء أهليتها لسؤالهم، عقب تحرير محضر إداري بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 9 ساعات

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

أحمد الشيخ يفجر براكين الغضب ويطلب الرحيل قبل لقاء الوداد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

إجراء جديد من 'الأعلى للإعلام' بشأن شكوى الأهلي ضد برنامج 'البريمو'

منذ ساعة و نصف

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 21 ساعة

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ 38 دقيقة

بعد رفض محمد إبراهيم.. موسيماني يتمسك بضم الساحر

منذ ساعة و 9 دقيقة

رسالة عاجلة من فايلر لموسيماني قبل موقعة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

تجديد حبس نجل القيادي الإرهابي حازم صلاح أبو إسماعيل

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:51 م

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

بعد رفض محمد إبراهيم.. موسيماني يتمسك بضم الساحر

04:00 م

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

04:31 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

07:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي