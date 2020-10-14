تفاصيل سقوط سيدة من الطابق الـ 15 بمجمع محاكم الإسكندرية



تلقى اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية؛ يفيد تلقيه إخطارًا من حرس مجمع محاكم الإسكندرية، حول الحادث.



وبانتقال الشرطة، بقيادة مساعد مدير الأمن، إلى موقع البلاغ، تبين من فحصه، وسؤال شهود العيان، أن السيدة تركت ورقة مكتوب بها عبارة "حسبي الله الوكيل في كل من ظلمني، وضيع عليا حياتي".



تم نقل الجثمان إلى مشرحة الإسعاف، في منطقة كوم الدكه، تحت تصرف النيابة، بإشراف المحامي العام الأول لنيابة شرق الإسكندرية الكلية، وجار استدعاء أهليتها لسؤالهم، عقب تحرير محضر إداري بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

ألقت سيدة تبلغ من العمر 51 عاما بنفسها من الطابق الـ 15 بمجمع محاكم الإسكندرية، اليوم الخميس، مما أدى إلى مصرعها في الحال.