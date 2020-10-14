"المجتمعات العمرانية" تطرح أراضي للاستثمار الترفيهي بدمياط الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على طرح موقع مقترح للاستثمار بنشاط ترفيهي على مساحة 1990 متراً مربعاً وبسعر تقديري للمتر المربع يبلغ 3725 جنيهاً.





وأضاف محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: "أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد على 10 بالمائة من مساحة قطعة الأرض، على أن يكون الارتفاع بدروم ودور أرضي ودور أول فقط، ويتم الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني"، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.





وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع (ثلاث سنوات) من تاريخ استلام قطعة الأرض، مشيرًا إلى أن آلية السداد بأنه يتم استكمال نسبة السداد حتى 25بالمائة من قيمة الأرض بالجنيه المصري، وهي عبارة عن (10بالمائة تم سدادها + 15بالمائة تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص، بالإضافة إلى 1بالمائة مصاريف إدارية و0.5بالمائة مجلس أمناء).





ولفت إلى أنه يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية بالجنيه المصري، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.





وتابع: "على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا للفائدة المعلن بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2بالمائة طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5بالمائة مصاريف إدارية".



