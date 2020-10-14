"الأستاذ والقيمة".. محمد جمعة ينعى وفاة محمود ياسين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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نعى الفنان محمود جمعة وفاة النجم الراحل محمود ياسين، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب محمد جمعة تعليقا على صورة الراحل محمود ياسين قائلا: "لاستاذ والقيمه
محمود يس
الي رحاب الله".

يذكر أن النجم محمود ياسين توفى صباح اليوم وذلك عن عمر ناهز الـ79 عاما، ومن المقرر إقامة الجنازة غدا خروجا من مستشفى المعادي.

والجدير بالذكر أن عدد كبير مننجوم الفن نعو وفاة الفنان محمود ياسين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أبرزهم عادل إمام ويسرا.

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