الاتحاد السعودي يقرر خوض أول جولتين في الدوري بحكام محليين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، على إسناد مهمة إدارة مباريات الجولتين الأولى والثانية من الدوري المحلي، إلى حكام محليين وليس أجانب.

 

وذكر برنامج الديوانية والذي يذاع عبر القنوات الرياضية السعودية، أن الجولتين الأولى والثانية من الدوري السعودي، ستكون بقيادة طاقم تحكيم سعودي، سواء حكم ساحة أو مساعدين أو غرفة تقنية الفيديو المساعد.


وتنطلق منافسات الدوري السعودي، السبت المقبل، بمواجهة الشباب ضد أبها بالرياض، وبعدها التعاون أمام الفيصلي ببريدة، ثم الوحدة والقادسية بمكة المكرمة، ويختتم اليوم الأول بمباراة الهلال حامل اللقب أمام العين الصاعد حديثا.

  

وكانت دورة حكام دوري المحترفين التي استمرت لمدة 4 أيام بمشاركة 43 حكمًا، قد اختتمت في التاسع من الشهر الجاري، وشهدت إجراء تدريبات مكثفة على تقنية حكم الفار، بالإضافة إلى إجراء عدة اختبارات في القانون وحالات الفيدي

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