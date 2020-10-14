السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير الكهرباء.. وتوجيه مهم
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:32 م
شيماء حسن
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أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذ للمشروعات القومية في قطاع الكهرباء، حيث أطلع الرئيس السيسي على جهود تحديث وتطوير شبكة الكهرباء الوطنية في مصر بكافة مكونات بنيتها الأساسية.
ووجه الرئيس السيسي باستمرار تطوير حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء دعما لكافة المجالات التنموية، فضلًا عن تعزيز جهود مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي.
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