السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير الكهرباء.. وتوجيه مهم

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.





وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذ للمشروعات القومية في قطاع الكهرباء، حيث أطلع الرئيس السيسي على جهود تحديث وتطوير شبكة الكهرباء الوطنية في مصر بكافة مكونات بنيتها الأساسية.



