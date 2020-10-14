الزمالك يكشف موقف نجمي الفريق من موقعة الرجاء المغربي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف مسئولو النادي الزمالك، موقف نجمي الفريق التونسي فرجاني ساسي، ومحمود علاء من اللحاق بموقعة الرجاء المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

ويحل الزمالك ضيفا على الرجاء المغربي الأحد القادم بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك، في تصريحاته لموقع ناديه الرسمي:"هناك جانب طبي وآخر فني يحسم مشاركة مشاركة فرجاني ساسي في اللقاء".

 

وتابع "اللاعب أبلغ طبيب الفريق إصابته بفيروس كورونا وقمنا بمراسلة الاتحاد التونسي للإطلاع على التقرير الطبي لكن لم يصل التقرير".

 

وأكمل "ننتظر حسم الجزء الطبي أولا، بعدها سيكون الجزء الفني خاص بالبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، سواء بالاعتماد عليه في المباراة أم راحته".

 

وعن موقف محمود علاء مدافع الفريق، علق "أثبتت الأشعة التي خضع لها سلامته ويخضع لبرنامج تأهيلي، وسيتم تجربته في المران لحسم مصير مشاركته في المباراة".

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