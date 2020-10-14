عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:31 م
علي نبوي
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زف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرًا سارًا للجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني قبل مواجهة الفريق المقبلة أمام الوداد المغربي.
وأكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الثنائي محمد الشناوي وأيمن أشرف، لاعبي الفريق، لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف أن محمد الشناوي بات لائقًا بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة، في حين تعافى أيمن أشرف من إجهاد السمانة.
ويخوض الأهلي مرانه الأول في المغرب في الثامنة مساء اليوم، التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب كهرماء كاليفورنيا، الذي يبعد عن فندق إقامة الفريق قرابة عشرين دقيقة تقريبًا.
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