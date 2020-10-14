عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements


زف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرًا سارًا للجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني قبل مواجهة الفريق المقبلة أمام الوداد المغربي.

وأكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الثنائي محمد الشناوي وأيمن أشرف، لاعبي الفريق، لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن محمد الشناوي بات لائقًا بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة، في حين تعافى أيمن أشرف من إجهاد السمانة.

ويخوض الأهلي مرانه الأول في المغرب في الثامنة مساء اليوم، التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب كهرماء كاليفورنيا، الذي يبعد عن فندق إقامة الفريق قرابة عشرين دقيقة تقريبًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الشناوي الرجاء الأهلي أيمن اشرف

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

الرجاء المغربي يكشف عن انتقال بدر بانون للأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

بعد رفض محمد إبراهيم.. موسيماني يتمسك بضم الساحر

منذ 39 دقيقة

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

منذ حوالي 5 ساعات

إجراء جديد من 'الأعلى للإعلام' بشأن شكوى الأهلي ضد برنامج 'البريمو'

منذ ساعة

رسالة عاجلة من فايلر لموسيماني قبل موقعة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستعد لتوديع لاعب جديد

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 18 ساعة

أحمد الشيخ يفجر براكين الغضب ويطلب الرحيل قبل لقاء الوداد

منذ أقل من ساعتين

تجديد حبس نجل القيادي الإرهابي حازم صلاح أبو إسماعيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 15 ساعة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 20 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

تفاصيل جلسة موسيماني مع معاونيه في مران الأهلي

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

خبر سعيد في الأهلي.. الشناوي يبدأ تدريبات الكرة

تعرف على سر استبعاد ثنائي الأهلي من مواجهة بيراميدز

أول رد فعل من موسيماني بعد تجدد إصابة نجم الأهلي

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:51 م

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

بعد رفض محمد إبراهيم.. موسيماني يتمسك بضم الساحر

04:00 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

07:40 ص

أحمد الشيخ يفجر براكين الغضب ويطلب الرحيل قبل لقاء الوداد

02:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي