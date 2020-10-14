عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي









زف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرًا سارًا للجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني قبل مواجهة الفريق المقبلة أمام الوداد المغربي.





وأكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الثنائي محمد الشناوي وأيمن أشرف، لاعبي الفريق، لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأضاف أن محمد الشناوي بات لائقًا بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة، في حين تعافى أيمن أشرف من إجهاد السمانة.





ويخوض الأهلي مرانه الأول في المغرب في الثامنة مساء اليوم، التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب كهرماء كاليفورنيا، الذي يبعد عن فندق إقامة الفريق قرابة عشرين دقيقة تقريبًا.



