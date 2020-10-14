شريف رمزي عن وفاة محمود ياسين: "فقدنا أحد أهم وأعظم أعمدة الفن المصري"

Advertisements

أعرب الفنان شريف رمزي عن حزنه الشديد لرحيل الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.



ونشر شريف رمزي صورة للراحل محمود ياسين ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتب : فقدنا اليوم أحد أهم وأعظم أعمدة الفن المصري النجم العملاق محمود ياسين الذي أثرى السينما والتليفزيون والمسرح والفن بأهم وأمتع وأضخم الأعمال الفنية العظيمة.. رحم الله النجم الكبير وادخله فردوسك الأعلى واجمعنا بيه وبكل أمواتنا وصبر أهله با أرحم الراحمين.



وسيتم أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود ياسين غدًا الخميس ١٥ أكتوبر ، بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء سيكون في مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم، وفقًا لما أعلنته ابنه الفنان عمرو محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



يعد محمود ياسين من أعظم الفنانين الذي تمتع بمسيرة فنية حافلة ومالزالت خالدة سواء في السينما والتليفزيون والمسرح.