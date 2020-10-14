محمد رمضان يعلق على ربط اسمه بقضايا المخدرات

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علق الفنان محمد رمضان، على ربط اسمه في الصحف بقضايا المخدرات وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب "رمضان" قائلا: "صحيت لقيت اسمي عنوان في صفحة الحوادث وأنا كل علاقتي بالموضوع ان الصنف اللي اتمسك مع التاجر كان اسمه الأسطورة والصحفي كاتب انه أعلى سعر وجودة في الوطن العربي شكرًا ادارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية المصرية على سحب حشيش الأسطورة من الشارع وربنا يستر ومايكونش موجود انواع تاني ليها علاقة بيا زي ( ابن حلال ونمبر وان ونسر الصعيد ومافيا وزلزال والبرنس وانساي والملك وانت جدع وياحبيبي ) دي الأسماء اللي بدأت أخاف منها".



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس"، مع أحمد زاهر وإدوارد وروجينا ونجلاء بدر.