القليوبية تجري نموذج محاكاة لانتخابات مجلس النواب نفذه ذوي الهمم

شاركت الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ اليوم الأربعاء، في تنفيذ نموذج محاكاه لأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصه "الهمم" بمكتبة مصر العامه للتوعيه بأهميه المشاركه في انتخابات مجلس النواب تحت اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.





وتضمنت الفاعليات محاكاة للانتخابات البرلمانية وجلسات النواب، كونها تمثل تحديًا مهمًا يجسد الرغبة الوطنية في إثراء الشفافية والتشاركية على خارطة الحياة السياسية، وذلك فى إطار إنماء روح الوطنية لدى الشباب وذوي الهمم.





وكما تضمنت تمثيل العملية الانتخابية كاملة وكيفية إدارات الجلسات البرلمانية وممارسة العمل النيابي من تقديم الاستجواب وطلب الإحاطة لتنميه الوعي بأهميتها لجميع أفراد الشعب بالتعاون مع مؤسسة البنين للأيتام ومؤسسه ابتسم لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصه بحضور نهله مسلم مدير مكتبة مصر العامة ببنها.





فيما ألقى الدكتور مصطفي كمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة إبتسم لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بإلقاء محاضرة عن الدمج وضرورة تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.



