تعرف على سبب تأجيل مراسم دفن محمود ياسين

Advertisements

توفى صباح اليوم الأربعاء الفنان محمود ياسين،والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية القيمة التي لاقت إعجاب الجمهور وتفاعله.



ومن المقرر تشييع الجنازة غدا، من مستشفى المعادي، وكشفت تصريحات صحفية سبب تأخير الجنازة وهو انتظار قدوم أهالي محمود ياسين من بورسعيد.



وكان قد كشف نجل الفنان الراحل محمود ياسين عن موعد تشييع الجنازي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: " لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر سنعلن عن مكان صلاة الجنازه لاحقا.. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا ".