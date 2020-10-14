



(متاح فورا) رابط التقديم والتسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا 2021-2022 من خلال موقع dvprogram.state.gov





التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا 2020، شهدت الأيام القليلة الماضية عمليات بحث مكثفة وواسعة النطاق من كل راغبي الحصول على الجرين كارد في جميع دول العالم للاستعلام عن كيفية التسجيل في اللوتري الأمريكي “الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية”، ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا بسبب انتشار جائحة كورونا في معظم الولايات المتحدة الأمريكية كان الجميع يتوقع وقف التقديم على الهجرة العشوائية في هذا العام، ولكن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في خبر أسعد الملايين عن فتح باب التقديم في اللوتر الأمريكي لعام 2022.





التسجيل في اللوتري الأمريكي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فتح باب التسجيل والتقديم في الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية لعام 2022 يوم 7 أكتوبر 2020 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وقد أعلنت الوزارة أن عملية التسجيل والتقديم وفقا للشروط والضوابط المعلنة من قبل الوزارة سوف تستمر حتى 10 نوفمبر 2020 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وسوف يتم غلق الموقع نهائيا عقب انتهاء الفترة المحددة والمعلنة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، وأكدت وزارة الخارجية على جميع الراغبين في التسجيل تحري الدقة الكاملة عند كتابة البيانات.





رابط التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا 2022

يستطيع جميع الراغبين في التسجيل في الجرين كارد واللوتري الأمريكي القيام بعملية التسجيل والتقديم الان من هنا، حيث يقوم المتقدم بالدخول على الرابط السابق وكتابة جميع البيانات بطريقة صحيحة والضغط على مربع إرسال.



