أمير كرارة ينعى الراحل محمود ياسين بكلمات مؤثرة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعرب الفنان أمير كرارة عن حزنه الشديد لرحيل الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

ونشر أمير كرارة صورة للراحل محمود ياسين ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتب : وداعاً الفنان الكبير محمود ياسين.

وسيتم أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود ياسين غدًا الخميس ١٥ أكتوبر ، بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء سيكون في مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم، وفقًا لما أعلنته ابنه الفنان عمرو محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يعد محمود ياسين من أعظم الفنانين الذي تمتع بمسيرة فنية حافلة ومالزالت خالدة سواء في السينما والتليفزيون والمسرح.

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