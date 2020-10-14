موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لإستئناف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد توقف دام لإسبوعين بسبب فترة التوقف الدولي التي أقيمت فيها مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ودوري الأمم الأوروبية وبعد اللقاءات الودية.









ويلعب حامل لقب البريميرليج بقيادة الدولي المصري محمد صلاح الجولة الخامسة ضد فريق نادي إيفرتون على ملعب إستاد جوديسون بارك في ديربي الميرسيسايد.









ويسعى كلوب ورفاقه لتحقيق الفوز بعد الهزيمة الكارثية التي مُني بها الفريق في الجولة الماضية على يد أستون فيلا بنتيجة 2-7.









في الوقت الذي يسعى فيه كارلو أنشيلوتي لإستغلال الحالة النفسية السيئة التي يمر بها لاعبوا الريدز وتحقيق الفوز للإستمرار في صدارة الدوري.









وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الموافق 17 أكتوبر في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.



