غياب ثلاثي ناري عن الرجاء قبل موقعة الزمالك

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشف محمد العرصي طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي عن قائمة اللاعبين الذين سيغيبون عن مواجهة الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الأحد القادم.


ونقلاً عن الموقع الرسمي للفضائية الرياضية المغربية صرح طبيب الرجاء: " الشاكير وبوطيب وجبيرة لن يكونوا قادرين على المشاركة ضد الزمالك بداعي الإصابة حيث لم يسترجع أي منهم عافيته البدنية".


وأضاف: "فيما تحوم الشكوك حول مشاركة بعض اللاعبين مثل سند الورفلي في مباراة ملعب المركب محمد الخامس حيث سيقوم الجهاز الطبي بتقييم حالته وسيتم تحديد مدى إمكانيه مشاركته".


وأتم: "الشيء الأكيد أن لقاء الإياب سيشهد مشاركة الثلاثة لاعبين السابق ذكرهم على الرغم من ضيق الوقت بين مباراتي الذهاب والإياب لكن نعمل خلال الفترة الحالية على تجهيزهم".

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