بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة الأموال العامة بطلب ضبط وإحضار وإدراج مرتضى منصور على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد لاستيلائه على 600 مليون جنيه من أموال نادي الزمالك.

وقال صبري: نشر في العديد من المواقع خبر أثار الدهشة والاستياء لدى جميع المصريين حيث نشر بالصوت والصورة أن مرتضى منصور اختلس من نادي الزمالك مبلغ 600 مليون جنيه وبدأت كل الجماهير تتساءل كيف تمكن مرتضى منصور من اختلاس هذا المبلغ وأين الأجهزة الرقابية ومن يساند هذا الكائن.

وتابع: حيث إن هذه الواقعة إذا أسفرت التحقيقات عن صحتها تشكل أخطر جريمة استيلاء علي المال العام 

وطلب صبري باعتباره مواطنًا مصريًا غيور علي بلده وأموالها بضبط وإحضار مرتضى أحمد منصور وإدراج اسمه علي قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد والتحقيق في هذا البلاغ بعد سماع أقوال الإعلامي عبد الناصر زيدان.

واختتم بالقول: حيث إن هذه التصريحات صدرت علي قناته بموقع اليوتيوب وأكد أن لديه العديد من المستندات التي تؤيد ما صرح به وإحالة مرتضى منصور إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور بوابة الفجر الفجر الزمالك استيلاء على اموال

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد الشيخ يفجر براكين الغضب ويطلب الرحيل قبل لقاء الوداد

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يستعد لتوديع لاعب جديد

منذ حوالي 5 ساعات

إجراء جديد من 'الأعلى للإعلام' بشأن شكوى الأهلي ضد برنامج 'البريمو'

منذ ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة عاجلة من فايلر لموسيماني قبل موقعة الوداد

منذ حوالي 3 ساعات

تجديد حبس نجل القيادي الإرهابي حازم صلاح أبو إسماعيل

منذ أقل من ساعتين

بعد رفض محمد إبراهيم.. موسيماني يتمسك بضم الساحر

منذ 37 دقيقة

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الرجاء المغربي يكشف عن انتقال بدر بانون للأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 18 ساعة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:51 م

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

بعد رفض محمد إبراهيم.. موسيماني يتمسك بضم الساحر

04:00 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

07:40 ص

أحمد الشيخ يفجر براكين الغضب ويطلب الرحيل قبل لقاء الوداد

02:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي