بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة الأموال العامة بطلب ضبط وإحضار وإدراج مرتضى منصور على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد لاستيلائه على 600 مليون جنيه من أموال نادي الزمالك.





وقال صبري: نشر في العديد من المواقع خبر أثار الدهشة والاستياء لدى جميع المصريين حيث نشر بالصوت والصورة أن مرتضى منصور اختلس من نادي الزمالك مبلغ 600 مليون جنيه وبدأت كل الجماهير تتساءل كيف تمكن مرتضى منصور من اختلاس هذا المبلغ وأين الأجهزة الرقابية ومن يساند هذا الكائن.





وتابع: حيث إن هذه الواقعة إذا أسفرت التحقيقات عن صحتها تشكل أخطر جريمة استيلاء علي المال العام





وطلب صبري باعتباره مواطنًا مصريًا غيور علي بلده وأموالها بضبط وإحضار مرتضى أحمد منصور وإدراج اسمه علي قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد والتحقيق في هذا البلاغ بعد سماع أقوال الإعلامي عبد الناصر زيدان.



