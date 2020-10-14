بعد رفض محمد إبراهيم.. موسيماني يتمسك بضم الساحر

تراجع مسئولو النادي الأهلي عن فكرة ضم محمد إبراهيم، صانع ألعاب مصر المقاصة، بناء على رغبة مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني.









وأكدت تقارير إعلامية أن رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق، هو من كان يريد ضم صانع ألعاب المقاصة، ولكن الوضع تغير مع قدوم موسيماني، حيث يفضل عودة المعارين عن التعاقد معه.









وأبدى موسيماني تمسكه بضم نجم صن داونز الجنوب إفريقي، جاستون سيرينو، الذي تدرب تحت قيادته، خلال الفترة المقبلة.









وأوضح الاعلامي أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية، أن موسيماني هو من يقود مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو، مشيراً إلى أن الأمور تسير بشكل مميز.









وصرف الأهلي النظر عن فكرة التعاقد معه في انتقالات الصيف الحالي، حيث قرر مسئولو الأحمر إرجاء ضم سيرينو إلى يناير المقبل، خاصة في ظل أن الطرفان لم يصلا إلى اتفاق رسمي أو نهائي خاصة الأمور المادية.