ضربة موجعة لمانشستر يونايتد والسبب رونالدو

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بإن فريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يواجه مشكلة وازمة كبيرة خلال الفترة الحالية.









وقال موقع " أبولا " البرتغالي أن برونو فيرنانديز لاعب الشياطين الحمر قد يضطر للدخول إلى الحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوماً بعد العودة إلى إنجلترا عقب إيجابية مسحة زميله في المنتخب كريستيانو رونالدو.









وثبتت إصابة رونالدو بفيروس كورونا الأسبوع الجاري على الرغم من أن نتائج باقي زملائه في المنتخب البرتغالي جاءت سلبية لكن قد يتعين عليهم الخضوع للحجر لمدة أربعة عشر يوماً.









وفي حالة تم تطبيق البروتوكول الصحي على برونو فإنه سيغيب عن اربعة مباريات للمانيو وهم :-





17 أكتوبر/ تشرين الأول: نيوكاسل × مانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي).





20 أكتوبر/ تشرين الأول: باريس سان جيرمان × مانشستر يونايتد (دوري أبطال أوروبا).





24 أكتوبر/ تشرين الأول: مانشستر يونايتد × تشيلسي (الدوري الإنجليزي).





28 أكتوبر/ تشرين الأول : مانشستر يونايتد × لايبزيج (دوري أبطال أوروبا).



