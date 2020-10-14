نجاح عملية إعادة يد لمصاب بعد قطعها بالكامل بمنشار كهربائي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:57 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تمكن فريق طبي في مستشفى الملك عبدالله في بيشة من تحقيق انجاز مميزا تمثل في نجاح إعادة يد لمصاب تعرضت لقطع كامل بمنشار كهربائي.

وأوضحت «صحة بيشة» أنه فور وصول المصاب إلى قسم الطوارئ، جرى إسعافه بالدم نظرًا لوجود قطع في الشرايين والأعصاب وعضلات الطرف العلوي الأيمن، ونزف غزير مع غياب النبض الشرياني وعدم الحركة في يده اليمنى، وتم تشكيل فريق طبي مكون من قسم جراحة العظام وجراحة الأوعية الدموية، بمشاركة جرّاحي قسم العظام، إذ أدخل المصاب إلى قسم العمليات، وأجريت له عملية وصل للشرايين والأعصاب والعضلات.

يذكر أن التروية الدموية عادت للطرف بشكل جيد، ويتمتع المصاب حاليًا بصحة جيدة، وقد تماثل للشفاء وخرج من المستشفى.

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