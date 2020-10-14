أزمة عنيفة بين أعضاء أهلي التجمع وإدارة النادي بسبب القيمة المضافة وتكوين وفد للاجتماع مع المجلس لحل الأزمة

تفجرت أزمة عنيفة داخل النادى الأهلى بين أعضاء مقر التجمع الخامس الذى مازال تحت الإنشاء إدارة النادى بسبب رسوم ضريبة القيمة المضافة التى فرضت مؤخراًعلى رسوم العضويات الجديدة .









وطالب الأعضاء الجدد بمقر الأهلى بالتجمع الخامس رئيس النادى محمود الخطيب بإنهاء الأزمة الحالية بينهم وبين النادى بعدم سداد ضريبة القيمة المضافة البالغ قيمتها 28 الف جنيه خاصة أنها لم تكن من بين بنود التعاقد ولم يشر إليها النادى من قريب أو بعيد من قبل عند التعاقد الذى قارب على العامين منذ يناير 2019.









وتبلغ قيمة العضوية بمقر النادى الأهلى بالتجمع الخامس 200 ألف جنيه للسداد الفورى و240 الف جنيه حال سداد 100 ألف جنيه كدفعة اولى و 260 ألف جنيه حال سداد 50 الف جنيه كدفعة اولى ولا تشمل الأنواع الثلاثة من العضوية ضريبة القيمة المضافة البالغة 14 بالمائة.









ومن جانبها رفضت إدارة النادى مناقشة الأزمة من الأساس على اعتبار أن ضريبة القيمة المضافة هى قرار دولة تم تطبيقه على جميع الهيئات وأنه سيتم تحصيلها ولابد أن يتحملها الاعضاء لأن خزانة النادى لن تتحملها مطلقاً.









فى الوقت نفسه أشتكى الأعضاء من عدم السماح لهم بدخول الأفرع الاخرى لحين الانتهاء من مقر التجمع أو السماح لهم أحياناً بالدخول بتذاكر وأحيانا أخرى تعرض أسرهم لمضايقات أثناء الدخول.









وأتفق أعضاء مقر التجمع على تكوين وفد والتوجه إلى المقر الرئيسي للنادى بالجزيرة أحد يومى الجمعة أو السبت المقبلين ومقابلة أى من أعضاء مجلس الإدارة لعرض الأزمة ومحاولة التوصل إلى حل مناسب بشأنها من خلال تحقيق مطالبهم بعدم سداد القيمة المضافة وانهاء المضايقات التى يتعرضون لها عند دخول أى مقر آخر والسماح لأبنائهم بمزاولة الأنشطة الرياضية بالنادى.



