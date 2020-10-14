وفاة المطرب طاهر مصطفي

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توفي المطرب طاهر مصطفى الذي اشتهر في حقبة التسعينات بأدائه العديد من الأغاني لكبار المطربين مثل أم كلثوم وعبدالوهاب واشتهر بأدائه لأغنية " من غير ليه " لموسيقار الأجيال وحقق من خلالها شهرة كبيرة جدا في مرحلة التسعينات.



وقد نعاه عدد كبير من الفنانين علي السوشيال ميديا منهم المطربة مي فاروق التي كتبت عبر صفحتها: لا اله الا الله طاهر مصطفي في ذمة الله كان من اعذب الأصوات وكان معجزة في طفولته اللهم ارحمه واغفر له والهم اهله وذويه الصبر.



طاهر مصطفي أطلق عليه معجزة الطرب الأصيل وكان كفيف البصر، وهو ابن محافظة المنصورة وقدم 4 البومات اعاد فيها تقديم اغاني لأم كلثوم وعبد الوهاب. ولكن طاهر مثله مثل كل نجوم الطفولة كان يجب عليه التوقف عن الغناء في مرحلة النمو وتغير الصوت في فترة المراهقة، والتي لم يرجع منها "طاهر" كما كان، يحاول عدة محاولات مع اغاني فريد الأطرش، ولكنها لم تكن في قوة ونجاح ما لاقدمه من قبل والأهم انتشار اغانيه التي قدمها في فترة الطفولة، فأكمل طريقه في الغناء في الملاهي الليلية.



