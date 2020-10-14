منظمة التجارة تشيد بدور السعودية في تحقيق الاستقرار التجاري العالمي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:55 م
بوابة الفجر
وكالات
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أشاد رئيس المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية النيوزلندي السفير ديفيد واكر، وكلا من نواب مدير عام المنظمة النيجيري يونوف آغا، والألماني كارل براونير، والأمريكي ألن وولف، والصيني يي زيازون، دور المملكة العربية السعودية المسؤول والإيجابي والفعال في تحقيق استقرار النظام التجاري العالمي وتنمية التجارة العالمية.

وأشادوا في كلماتهم التي ألقوها خلال اجتماع المجلس العمومي للمنظمة بالأولوية التي أولتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين للمسائل ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية، وذلك بحسب واس.

وتم خلال الاجتماع توديع مندوب المملكة العربية السعودية لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف السفير صالح الحصيني بمناسبة انتهاء فترة عمله .

من جانبه، رفع الحصيني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين على الثقة السامية لتمثيل المملكة ومتابعة مصالحها في منظمة التجارة العالمية خلال السنوات الأربع الماضية.
 

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منظمة التجارة العالمية المملكة العربيه السعودية التجارة العالمية الاقتصاد العالمي

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