بومبيو: نحث الفلسطينيين على الإنخراط في مفاوضات مع إسرائيل

حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، الفلسطينيين على الإنخراط في مفاوضات مع إسرائيل.

وقال بومبيو:، في مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي، إن إيران تهدد المنطقة وأمن السعودية.

وكان مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبين، أكد أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، ساهمت في منع ضم الأراضي الفلسطينية في غور الأردن.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاريد كوشنر، إن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية لاقت ترحيبًا واسعًا في العالم.

ودعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، في تصريحات صحفية نشترها فضائية سكاي نيوز عربية، لتوسيع مسار السلام في المنطقة والعالم.

وأكد كوشنر، أن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل بداية مسار تاريخي للسلام، مشيرًا إلى أنه سيتم تبادل السفراء بين البلدين والتعاون في مجالات عدة بينها التعليم والصحة والتكنولوجيا.