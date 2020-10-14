الإعلامي رامي راضوان ينعى محمود ياسين عبر "إنستجرام"

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:22 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعرب الإعلامي رامي راضوان عن حزنه لرحيل الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

ونشر رامي راضون صورة للراحل محمود ياسين ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام وكتب : وداعاً الأستاذ الكبير محمود ياسين .. خالص التعازي لأسرته ومحبيه.. اللهم اسكنه فسيح جناتك والهم ذويه الصبر والسلوان.

وسيتم أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود ياسين غدًا الخميس ١٥ أكتوبر ، بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء سيكون في مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم، وفقًا لما أعلنته ابنه الفنان عمرو محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يعد محمود ياسين من أعظم الفنانين الذي تمتع بمسيرة فنية حافلة ومالزالت خالدة سواء في السينما والتليفزيون والمسرح.

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