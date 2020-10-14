ضربة موجعة لإتحاد جدة بسبب ليوناردو خيل

تلقى الفريق الاول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة السعودي ضربة موجعة خلال الساعات الماضية بعد قرار فريق روزاريو سنترال الأرجنتيني إتخاذ خطوة تصعيدية ضد العميد لعدم الوفاء بدفع أقساط صفقة ضم المحترف ليوناردو خيل.









وكان العملاق السعودي قد ضم خيل في ديسمبر من العام الماضي 2019 لمدة ثلاثة مواسم مقابل مليون ونصف المليون دولار أمريكي.









قبل أن يخرج اللاعب في إعارة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية لصفوف فريق نادي فاسكو دي جاما البرازيلي بسبب عدم حاجة الفريق إليه خلال الفترة الراهنة.









وقالت شبكة " TYC " الأرجنتينية أن إدارة روزاريو سنترال تسعى للحصول على مبلغ 500 ألف دولار تمثل واحدة من دفعات الصفقة والتي لم تقم إدارة النادي السعودي بسدادها حتى الآن.









وسيبدأ الفريق الأرجنتيني خلال الأسبوع الجاري جولة ودية قبل التصعيد بشكل رسمي للفيفا وهو ما يُنظر بعقوبة للعملاق السعودي.



