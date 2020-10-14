ضربة موجعة لإتحاد جدة بسبب ليوناردو خيل

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:17 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
تلقى الفريق الاول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة السعودي ضربة موجعة خلال الساعات الماضية بعد قرار فريق روزاريو سنترال الأرجنتيني إتخاذ خطوة تصعيدية ضد العميد لعدم الوفاء بدفع أقساط صفقة ضم المحترف ليوناردو خيل.


وكان العملاق السعودي قد ضم خيل في ديسمبر من العام الماضي 2019 لمدة ثلاثة مواسم مقابل مليون ونصف المليون دولار أمريكي.


قبل أن يخرج اللاعب في إعارة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية لصفوف فريق نادي فاسكو دي جاما البرازيلي بسبب عدم حاجة الفريق إليه خلال الفترة الراهنة.


وقالت شبكة " TYC " الأرجنتينية أن إدارة روزاريو سنترال تسعى للحصول على مبلغ 500 ألف دولار تمثل واحدة من دفعات الصفقة والتي لم تقم إدارة النادي السعودي بسدادها حتى الآن.


وسيبدأ الفريق الأرجنتيني خلال الأسبوع الجاري جولة ودية قبل التصعيد بشكل رسمي للفيفا وهو ما يُنظر بعقوبة للعملاق السعودي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفا ليوناردو خيل الدوري السعودي إتحاد جدة

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

منذ حوالي 4 ساعات

أمير مرتضى يكشف موقف ساسي وأحداد وعلاء ومكان مباراة العودة

منذ 33 دقيقة

رسالة عاجلة من فايلر لموسيماني قبل موقعة الوداد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يستعد لتوديع لاعب جديد

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

الرجاء المغربي يكشف عن انتقال بدر بانون للأهلي

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

أحمد الشيخ يفجر براكين الغضب ويطلب الرحيل قبل لقاء الوداد

منذ 39 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

مهاجم بوكا جونيورز يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي

الاتفاق السعودي يقترب من ضم برايان اليمان

الهلال السعودي يعرض 10 ملايين دولار على مهاجم بوكا جونيورز

بوكا جونيورز يتعثر مجددا في غياب تيفيز

سبب رفض الاتفاق شراء جوانكا بشكل نهائي

صدمة جديدة لبرشلونة على شرف "ميسي"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:51 م

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

07:40 ص

أحمد الشيخ يفجر براكين الغضب ويطلب الرحيل قبل لقاء الوداد

02:58 م

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

11:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي