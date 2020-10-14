أمير مرتضى يشيد بأداء الزمالك مع باتشيكو قبل مواجهة الرجاء

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:15 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
أشاد  أمير مرتضى المشرف العام على الكرة  بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو للفريق وذلك بعد النتائج الرائعة التي حققها المارد الأبيض مؤخراً.


وقال أمير مرتضى أن باتشيكو مدرب واقعي والفريق يخوض مبارياته تحت ضغط وهذه الفترة يجب أن تشهد دعم الجميع للفريق.


وتابع : "طلبنا جدول الدوري الموسم الجديد بكل احتمالاته  لحسم استعداداتنا فمن حق اتحاد الكرة أن يدير المسابقة دون الضرر بالأندية ولكن للأسف هذا لا يحدث". 


وعن موسم الصفقات و الانتقالات أكد المشرف على الكرة أن نادي الزمالك هو الأقوى في التعاقد مع أي لاعب لما يتمتع به من احترافية في التفاوض واحترام للجميع بجانب الالتزام المادي ولكن حاليا لا نفكر فى بيع أي لاعب إلا إذا كان كان هناك بديل ولم نعرض أحد للبيع و في النهايه لدينا سياسة ثابتة في التعامل مع الجميع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الرجاء الدوري المصر الممتاز أمير مرتضى أبي

أخبار تهمك

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 19 ساعة

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

الرجاء المغربي يكشف عن انتقال بدر بانون للأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

أحمد الشيخ يفجر براكين الغضب ويطلب الرحيل قبل لقاء الوداد

منذ 37 دقيقة

موعد مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة عاجلة من فايلر لموسيماني قبل موقعة الوداد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الأهلي يستعد لتوديع لاعب جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 17 ساعة

أمير مرتضى يكشف موقف ساسي وأحداد وعلاء ومكان مباراة العودة

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع باتشيكو

الكشف عن الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

أول تعليق من أمير مرتضي منصور عقب وصول باتشيكو للقاهرة

باتشيكو: هدفي تحقيق دوري أبطال إفريقيا

مرتضي منصور يوجه رسالة خاصة إلى باتشيكو

اجتماع عاجل بين أمير مرتضى وباتشيكو عقب لقاء المصري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:51 م

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

07:40 ص

أحمد الشيخ يفجر براكين الغضب ويطلب الرحيل قبل لقاء الوداد

02:58 م

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

11:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي