للإمارات نصيب الأسد.. قائمة بأهم البنوك العربية العاملة في مصر





يسعى عدد من البنوك الخليجية للتوسع وضخ استثمارات جديدة في السوق المصري حيث تستحوذ البنوك العربية، خاصة الخليجية منها، والأجنبية على أكثر من نصف عدد البنوك على مستوى الجهاز المصرفي المصري حاليا لتبلغ 21 بنكا من إجمالي 38 بنكا عاملة في مصر.









فعلى سبيل المثال لا الحصر دخلت بعض البنوك الخليجية في مفاوضات مؤخرا لإتمام عمليات استحواذ مختلفة لتوسيع قاعدة سيطرتها على السوق المصري من أهمها دخول بنك أبوظبي الأول في مفاوضات جدية في بداية العام الجاري للاستحواذ على بنك عوده مصر التابع للمجموعة اللبنانية، ولكن تم الإعلان عن تعليق المفاوضات بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، ونستعرض فيما يلي قائمة البنوك العربية والخليجية العاملة في مصر.





أولا- بنوك الإمارات





تستحوذ البنوك الإماراتية على العدد الأكبر من البنوك العربية والأجنبية العاملة في السوق المصري وهي:





1- بنك الإمارات دبي الوطني:





دخل بنك الإمارات دبي الوطني السوق المصري في عام 2013 بعد نجاحه في الاستحواذ على بنك بي إن بي باريبا أحد البنوك الفرنسية التي عملت في مصر، ويسعى البنك لمزيد من التوسع في مصر من خلال رغبته في الاستحواذ على بنك بلوم مصر.





2- بنك أبوظبي الأول:





افتتح البنك أول فروعه خارج الإمارات في جمهورية مصر العربية عام 1975، ليصبح الآن أحد أكبر البنوك الأجنبية في مصر، ويعتزم التوسع في ضخ استثمارات في السوق المصري بحسب موقع البنك، كما تشير مفاوضاته- التي توقفت- للاستحواذ على بنك عوده مصر إلى رغبته في التوسع بمصر.





3- مصرف أبو ظبي الإسلامي:





دخل المصرف مصر في عام 2007 نتيجة استحواذ التحالف الإماراتي بين كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار على البنك الوطني للتنمية المصري، وهو أحد البنوك القليلة التي تعرف بأنها تقدم كامل خدماتها وفقا لمعاملات الشريعة الإسلامية.





4- بنك أبوظبي التجاري:





يعد بنك أبوظبي التجاري أحدث البنوك التي دخلت السوق المصري لأول مرة في نهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد إتمامه كافة نواحي عملية الاندماج والتكامل مع بنك الاتحاد الوطني الذي كان يعمل في مصر والاستحواذ على مصرف الهلال.





5- بنك المشرق:





تأسس بنك المشرق الإماراتي عام 1967، وتوسع بشكل كبير لتنتشر أعماله في البحرين والكويت ومصر وهونج كونج والهند وقطر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.





ثانيا- البنوك البحرينية:





تتواجد ثلاثة بنوك بحرينية في مصر لتستحوذ على المركز الثاني بين البنوك الأجنبية في مصر، وتتمثل في الآتي:





1- بنك البركة:





بدأ البنك في مزاولة أعماله وأنشطته المختلفة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية منذ أكثر من عشرين عاماً في مصر.





2- بنك المؤسسة العربية المصرفية العربية (ABC):





يعتبر بنك "ABC" واحدة من أكبر المجموعات المصرفية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لها وجود في 21 دولة حول العالم.





ويسعى للتوسع في السوق المصري عبر اقتناصة صفقة شراء بنك بلوم مصر.





3- البنك الأهلي المتحد:





دخل السوق المصري في عام 2006 بعد نجاحه في الاستحواذ على نسبة 89.3% من أسهم بنك الدلتا الدولي المصري.





وأعلن بيت التمويل الكويتي الدخول في مفاوضات للاستحواذ على بنك الأهلي المتحد على مستوى العالم.





ثالثا- البنوك الكويتية:





تأتي في المركز الثالث بعدد بنكين عاملين هما:





1- البنك الأهلي الكويتي:





أعلن البنك دخوله السوق المصري لأول مرة بعد نجاحه في الاستحواذ على بنك بيريوس مصر اليوناني في 2015.





2- بنك الكويت الوطني:





دخل السوق المصري عبر نجاح استحواذه على بنك الكويت الوطني على البنك الوطني المصري في عام 2007.





رابعا- البنوك اللبنانية:





تتواجد في مصر عبر بنكين لتستحوذ على المركز الثالث مكرر، ولكن من المتوقع أن يخرج أحد البنكين أو كلاهما من السوق المصري قريبا بسبب الأزمة الاقتصادية في لبنان.





1- بنك عوده مصر:





انطلقت أعمال بنك عَوده في السوق المصري عقب الاستحواذ على بنك القاهرة الشرق الأقصى في مارس 2006، وكان البنك في طريقه إلى الخروج من مصر عبر مفاوضات مع بنك أبو ظبي الأول بداية العام الجاري ولكنها توقفت بسبب تداعيات أزمة كورونا.





2- بنك بلوم مصر:





هو بنك لبناني، يتبع مجموعة بنك لبنان والمهجر، التي تعمل في أكثر من بلد عربي وأجنبي، ويعمل حاليا للتخارج من السوق المصري بسبب الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان أيضا، ويتنافس على شرائه بنكا الإمارات دبي الوطني، والمؤسسة العربية المصرفية.





خامسا- البنوك السعودية: والمتمثلة في بنك واحد وهو:





1- بنك فيصل الإسلامي في مصر:





هو أول بنك إسلامي يعمل في مصر، حيث فتح أبوابه للعمل رسميا واستقبل عملاؤه في 1979.





سابعا- البنوك القطرية: تتمثل في بنك واحد وهو:





1- بنك قطر الوطني الأهلي QNB:





بدأ مزاولة نشاطه في السوق المصري لأول مرة في عام 2013 بعد نجاحه في الاستحواذ على بنك سوسيتيه جنرال، أحد البنوك الفرنسية العاملة في مصر سابقا.





ثامنا- البنوك الإيطالية:





1- بنك الإسكندرية:





تأسس بنك الإسكندرية عام 1957، حيث يعتبر البنك اليوم أحد بنوك القطاع الخاص الرائدة في مصر، والتابع لمجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية منذ عام 2007، بنسبة استحواذ 80% مقابل 20% لمصر.





ثامنا- البنوك الفرنسية: والمتمثلة في بنك واحد وهو:





1- بنك كريدي أجريكول مصر:





نجح كريدي أجريكول مصر في دخول السوق المصري في عام 2006 بعد استحواذه على أحد البنوك المصرية.





تاسعا- البنوك البريطانية: والمتمثلة في بنك واحد وهو:





1- بنك إتش إس بي سي:





يتواجد HSBC في مصر منذ عام 1982 وهو أحد البنوك الأوروبية الكبرى ومقره الرئيسي في لندن.





عاشرا- البنوك الأردنية: والمتمثلة في بنك واحد وهو:





1- البنك العربي:





تأسس البنك العربي والذي يتخذ من عمان، الأردن، مقراً له في عام 1930 وهو يمتلك إحدى أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، والتي تضم ما يزيد عن 600 فرع موزعة عبر خمس قارات.





الحادي عشر- البنوك اليونانية والمتمثلة في بنك واحد وهو:





1- البنك الأهلي اليوناني:





تأسس البنك الأهلي اليوناني- مع مطلع القرن الماضي- كأول استثمار مصرفي يوناني بمصر لخدمة الجالية اليونانية آنذاك، مع العمل على توطيد أواصر التعاون المشترك بين كل من مصر واليونان مع تقوية الروابط الحضارية ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.





وأوقف البنك نشاطه كسائر البنوك الأجنبية العاملة بمصر في 1961 في ضوء المتغيرات التي طرأت على المناخ الاجتماعي والاقتصادي والاستثماري بمصر، ليعاود- من جديد- افتتاح مكتب تمثيل بالقاهرة في عام 1975، بحسب موقع البنك الإلكتروني.





الثاني عشرة- البنوك المغربية: والمتمثلة في بنك واحد هو:





1- البنك التجاري وفا بنك إيجيببت:





أعلن دخوله رسميا السوق المصري في عام 2017 بعد نجاحه على الاستحواذ على بنك باركليز، أحد أكبر البنوك البريطانية التي عملت في مصر.





الثالث عشرة- البنوك الأمريكية: والمتمثلة في بنك واحد هو:





1- سيتي بنك:





وكان سيتي بنك أعلن في عام 2015 بيع محفظته للتجزئة المصرفية بمصر للبنك التجاري الدولي بهدف التركيز على تمويل ائتمان الشركات فقط دون الأفراد.





كما يضم الجهاز المصرفي في مصر 5 بنوك استثمارات مصرية عربية مشتركة تتمثل في:





1- المصرف العربي الدولي: يعد استثمارا مصريا ليبيا مشتركا مناصفة بين البنك المركزي المصري والليبي.





2- بنك مصر إيران: تستحوذ مصر على 60% من إجمالي رأسماله مقابل 40% لإيران.





3- البنك العربي الأفريقي الدولي: يمثل استثمارا مصريا كويتيا مشتركا متمثلا في البنك المركزي المصري والبنك المركزي الكويتي.





4- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية





4- البنك المصري الخليجي





كما يضم الجهاز المصرفي البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص مصري على مستوى المنطقة، وهو عبارة عن شركة مساهمة مصرية.





أما البنوك الحكومية تستحوذ على 11 بنكا تتمثل في بنكي مصر، والأهلي المصري، أكبر بنكين يستحوذان على النسبة السوقية الأكبر على مستوى الجهاز المصرفي، وكذلك بنوك القاهرة، والزراعي المصري، والتعمير والإسكان، والمصرف المتحد، والاستثمار العربي، وقناة السويس، والمصري لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية، والعقاري.



