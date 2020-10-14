ميريهان حسين تنعى محمود ياسين وتستعيد ذكرياتها معه

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أعرب الفنانة ميريهان حسين عن حزنها لرحيل الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.



ونشرت ميريهان صورة تجمعها بالراحل محمود ياسين من مشهد جمعهما في مسلسل " ماما في القسم" ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : حبيبي يا أستاذ محمود ألف رحمة ونور .. اتعلمت منك كتير في أول عمل ليا وأول مرة أقف أمام الكاميرا.. وكان ليا الشرف إني أمثل امام العملاق محمود ياسين.. الف رحمة ونور ربنا يرحمك ويجعلك من أهل الجنة ويجمعنا بيك في الفردوس الأول .. عزائي لعائلته الجميلة ولكل محبينه.



وسيتم أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود ياسين غدًا الخميس ١٥ أكتوبر ، بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء سيكون في مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم، وفقًا لما أعلنته ابنه الفنان عمرو محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



يعد محمود ياسين من أعظم الفنانين الذي تمتع بمسيرة فنية حافلة ومالزالت خالدة سواء في السينما والتليفزيون والمسرح.