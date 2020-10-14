تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.85%بختام التعاملات





أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، وهبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.85% خاسراً 19.15 نقطة ليغلق عند مستوى 2218.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 320.5 مليون سهم محققة ما قيمته 319.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3922 صفقة لعدد 31 سهماً.









وهبطت 5 قطاعات بسوق دبي المالي على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.53%، أعقبه قطاع الاتصالات نسبة 1.29%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.24%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.83%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع قطاعي السلع والاستثمار بنسبة 1.54%، 1.32%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.60%.