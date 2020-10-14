تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.85%بختام التعاملات

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:56 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، وهبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.85% خاسراً 19.15 نقطة ليغلق عند مستوى 2218.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 320.5 مليون سهم محققة ما قيمته 319.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3922 صفقة لعدد 31 سهماً.


 وهبطت 5 قطاعات بسوق دبي المالي على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.53%، أعقبه قطاع الاتصالات نسبة 1.29%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.24%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.83%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع قطاعي السلع والاستثمار بنسبة 1.54%، 1.32%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.60%.
 
وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة  بنسبة 14.77%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 10.66%، فيما تراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.80%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 4.18%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 21.6 مليون ورقة بقيمة 89.6 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.42%.

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