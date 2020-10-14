موعد مباراة إيطاليا ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الكرة العالمية اليوم الأربعاء مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين منتخب إيطاليا أمام نظيره منتخب هولندا ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوربية.









ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دروي الأمم الأوربية فى تمام الساعة التاسعة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة.









وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة ا لمالكة لحقوق بث بطولة دوري الأمم الأوربية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعلق عصام الشوالي.









وتلعب المباراة بين الفريقين على ملعب أتليتي أزوري دي ايتاليا الدولي بمدينة بيرجامو الإيطالية.







