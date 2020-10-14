شذي تنعى وفاة الراحل محمود ياسين

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أعرب المطربة شذي عن حزنها لرحيل الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.



ونشرت شذي صورة تجمعها بالراحل محمود ياسين ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحم حضرتك يارب ويصر أسرتك الكريمة



وسيتم أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود ياسين غدًا الخميس ١٥ أكتوبر ، بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء سيكون في مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم، وفقًا لما أعلنته ابنه الفنان عمرو محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



يعد محمود ياسين من أعظم الفنانين الذي تمتع بمسيرة فنية حافلة ومالزالت خالدة سواء في السينما والتليفزيون والمسرح.