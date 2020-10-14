بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:51 م
بوابة الفجر
Advertisements

طرحت وزارة الإسكان 544 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتوسط سكن مصر، للحجز الفوري من خلال بنك التعمير والاسكان، على أن يستمر تقديم الطلبات حتى 31 ديسمبر المقبل.

والوحدات المطروحة للحجز تقع بــ8 مدن جديدة هي: (الشروق – القاهرة الجديدة – أكتوبر الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – غرب قنا – "ناصر" غرب أسيوط).

ويصل سعر الشقة بمدينة أكتوبر الجديدة 106 أمتار 676 ألف جنيه، والشقة الـ115 مترا نحو 733 ألف جنيه.

وفي مدينة القاهرة الجديدة، وصل سعر الشقة الـ 106 أمتار لـ811 ألف جنيه والشقة الـ115 مترًا بـ880 ألف جنيه، وسجلت الشقة في مدينة المنيا الجديدة الـ106 أمتار، 360 ألف جنيه.

وفي مدينة غرب أسيوط، سجلت الشقة الـ106 أمتار نحو 368 ألف جنيه، كما سجلت الشقة الـ115 مترًا نحو 395 ألف جنيه.

طريقة سداد الأقساط

يتم سداد باقى قيمة الوحدة وقدره 80 % من إجمالي الثمن وفقًا لما يلى، سداد 10% من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ التخصيص، وسداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة قبل الاستلام، وسداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، يُستحق سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام، ويمكن سداد باقي القيمة علي أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات تُعادل سعر الفائدة المُعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلي 2 % + (0,5 % مصاريف تحصيل).

ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام، ويجوز التعامل بنظام التمويل العقاري وفقا لمبادرة البنك المركزي، وبشرط ألا يكون المتقدم وزوجته وأولاده القصر قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

شروط التقديم للحصول على الشقة

من يريد التقدم للحجز في شقق سكن مصر عليه التقدم بطلب إلى بنك التعمير والإسكان، وسداد مبلغ 500 جنيه مقابل كراسة الشروط، ومبلغ 70 ألف جنيه جدية حجز للوحدة بمشروع "سكن مصر"، وتُقدم مع استمارة الحجز، ويتم استكمال سداد نسبة 20% من إجمالي قيمة الوحدة بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0,5% مجلس أمناء) من قيمة الوحدة خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ التخصيص.


أخبار تهمك

أحمد الشيخ يفجر براكين الغضب ويطلب الرحيل قبل لقاء الوداد

منذ 13 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يستعد لتوديع لاعب جديد

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 37 دقيقة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 19 ساعة

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ ثلث ساعة

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

تحقيقات موسعة في وفاة فتاة سحلا بالمعادي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الرجاء المغربي يكشف عن انتقال بدر بانون للأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

رسالة عاجلة من فايلر لموسيماني قبل موقعة الوداد

منذ ساعتين

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:51 م

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

07:40 ص

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

11:18 ص

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

08:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي