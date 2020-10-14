وداعًا رمز الأب والبطل عبر تاريخنا السينمائي.. حسام داغر يرثى محمود ياسين

Advertisements

أعرب الفنان حسام داغر عن حزنه لرحيل الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.



ونشر حسام داغر صورة للراحل محمود ياسين ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتب : وداعاً رمز الأب والبطل في نظري عبر تاريخنا السينمائي .. وداعاً للتهذيب والصوت الرخيم وعشق المهنة واحترامها.. وداعاً جان الستينات وبطل روايات إحسان عبدالقدوس الخيط الرفيع وأنف وثلاث عيون واين عقلي.. وداعاً فتي الشاشة الأول وكبيرها.. وداعاً محمود ياسين.



وسيتم أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود ياسين غدًا الخميس ١٥ أكتوبر ، بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء سيكون في مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم، وفقًا لما أعلنته ابنه الفنان عمرو محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



يعد محمود ياسين من أعظم الفنانين الذي تمتع بمسيرة فنية حافلة ومالزالت خالدة سواء في السينما والتليفزيون والمسرح.