البورصة تربح 3.7 مليار جنيه في ختام جلسة الأربعاء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، وعلي الرغم من مبيعات المؤسسات المحلية و العربية إلا أنه هناك شراء انتقائى للمؤسسات الأجنبية مما أحدث التوازن و تنامى ثقة الافراد المضاربة و الشراء التدريجى على أسهم خبرية منتقاه مع نشاط القطاع البنوك و الخدمات المالية و العقارات و عودة النشاط الايجابى لقطاع الخليج.









وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه، ليغلق عند 631.662 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 11333 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2148 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 13266 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 4351 نقطة.