شيماء سيف: "وداعا محمود ياسين"

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:51 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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اعربت الفنانة شيماء سيف، عن حزنها الشديد لـ وفاة الفنان الكبير محمود ياسين صباح اليوم وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور الفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث قامت "سيف" بنشر صورة لـ الراحل محمود ياسين عبر خاصية الأستوري، وعلقت على الصورة قائلاَ: "وداعا محمود ياسين، انا لله وانا اليه راجعون".

في سياق متصل، أعلن السينارست عمرو محمود ياسين، عن موعد تشيع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع “فسيبوك”، قال فيه: "لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر".

وكان قد أعلن نجل الفنان محمود ياسين، وفاة والده بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما، ونشر الفنان عمرو محمود ياسين، صورة لوالده عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك معلقا عليها: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".


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