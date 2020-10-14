كلية الطب بالقوات المسلحة تحصل على شهادات الأيزو العالمية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:51 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
Advertisements
حصلت كلية الطب بالقوات المسلحة على شهادات الأيزو من شركة الإعتماد (ISOQAR) ومقرها المملكة المتحدة، جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها القوات المسلحة احتفالًا بحصول الكلية على شهادات الأيزو الثلاث الأيزو (9001) والأيزو(14001) والأيزو(45001).

وبدأ الاحتفال بكلمة مدير كلية الطب بالقوات المسلحة استعرض خلالها الدعم الدائم والمستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية وإتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وكذا دور هيئة تسليح القوات المسلحة فى مرحلة التأهيل والذي كان له الأثر الأكبر في حصول الكلية على شهادات الأيزو الثلاث إعتبارًا من نهاية سبتمبر الماضي.

من جانبه أكد المدير التنفيذى لشركة (ISOQAR) على إستمرار التعاون المثمر والبناءفيما بينهم وبين القوات المسلحة، وفقًا لأحدث النظم العلمية والتكنولوجية والبحثية لضمان الوصول بكلية الطب للقوات المسلحة إلى المستوى الذى يليق بها وبتجربتها الرائدة.

وفى نهاية الإحتفال تم منح شهادات الأيزو لكلية الطب بالقوات المسلحة وتكريم الضباط المشاركين فى تنفيذ مهام وحدة مراقبة وضمان الجودة وتبادل الدروع.

ويأتى ذلك تتويجًا لجهود القوات المسلحة لدعم المنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية وتشجيع الجهود العلمية والبحثية ومواكبة التطور الطبى المستمر 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كلية الطب بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة عاجلة من فايلر لموسيماني قبل موقعة الوداد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أمير مرتضى يكشف موقف ساسي وأحداد وعلاء ومكان مباراة العودة

منذ نصف ساعة

الرجاء المغربي يكشف عن انتقال بدر بانون للأهلي

منذ ساعة و نصف

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 17 ساعة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 19 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

أحمد الشيخ يفجر براكين الغضب ويطلب الرحيل قبل لقاء الوداد

منذ 35 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يستعد لتوديع لاعب جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:51 م

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

07:40 ص

أحمد الشيخ يفجر براكين الغضب ويطلب الرحيل قبل لقاء الوداد

02:58 م

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

11:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي