كلية الطب بالقوات المسلحة تحصل على شهادات الأيزو العالمية

حصلت كلية الطب بالقوات المسلحة على شهادات الأيزو من شركة الإعتماد (ISOQAR) ومقرها المملكة المتحدة، جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها القوات المسلحة احتفالًا بحصول الكلية على شهادات الأيزو الثلاث الأيزو (9001) والأيزو(14001) والأيزو(45001).





وبدأ الاحتفال بكلمة مدير كلية الطب بالقوات المسلحة استعرض خلالها الدعم الدائم والمستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية وإتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وكذا دور هيئة تسليح القوات المسلحة فى مرحلة التأهيل والذي كان له الأثر الأكبر في حصول الكلية على شهادات الأيزو الثلاث إعتبارًا من نهاية سبتمبر الماضي.





من جانبه أكد المدير التنفيذى لشركة (ISOQAR) على إستمرار التعاون المثمر والبناءفيما بينهم وبين القوات المسلحة، وفقًا لأحدث النظم العلمية والتكنولوجية والبحثية لضمان الوصول بكلية الطب للقوات المسلحة إلى المستوى الذى يليق بها وبتجربتها الرائدة.





وفى نهاية الإحتفال تم منح شهادات الأيزو لكلية الطب بالقوات المسلحة وتكريم الضباط المشاركين فى تنفيذ مهام وحدة مراقبة وضمان الجودة وتبادل الدروع.



