مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.38% في ختام التعاملات

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:41 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.38% خاسراً 5.62 نقطة ليغلق عند مستوى 1476.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.7 مليون سهم بقيممة 837.6 ألف دينار بحريني.


 وهبط بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 23.56% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.67%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.53% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 1.89%.
 
فيما ارتفعت أسهم شركة الإثمار القابضة، زين البحرين، بنك البحرين الوطني بنسبة 8.97%، 0.94%، 0.80%، على التوالي.

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