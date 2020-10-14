أحمد حلمي يرثى محمود ياسين ويطالب بالدعاء له

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:45 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعرب الفنان أحمد حلمي عن حزنه لرحيل الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

ونشرت أحمد حلمي صورة للراحل محمود ياسين ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتب: رحم الله الأستاذ الكبير والفنان العظيم محمود ياسين والبقاء لله ونسالكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وسيتم أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود ياسين غدًا الخميس ١٥ أكتوبر ، بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء سيكون في مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم، وفقًا لما أعلنته ابنه الفنان عمرو محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يعد محمود ياسين من أعظم الفنانين الذي تمتع بمسيرة فنية حافلة ومالزالت خالدة سواء في السينما والتليفزيون والمسرح.

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