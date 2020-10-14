الأردن يكشف تفاصيل جديدة عن مرتكب جريمة الزرقاء

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:41 م
الأمن الأردني
الأمن الأردني
وكالات
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كشف الأمن العام الأردني، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن المتهم الرئيسي في جريمة الزرقاء، التي انتشرت عبر وسائل التواصل، وسط مطالبات بإعدامه.

   

وأحالت النيابة العامة الأردنية، المتهم الرئيسي في جريمة الزرقاء إلى القضاء وفي حقه 172 سابقة جرمية.

 

وكشف الأمن العام الأردني، أن المتهم في ارتكاب جريمة الزرقاء "بحقه 172 سابقة جرمية سابقة ألقي القبض عليه فيها كلها، واتخذت الإجراءات القانونية بحقه"، مؤكدا أن سير التحقيقات وبقاءه في السجن أو خروجه يبقى بيد القضاء بحسب الإجراءات القانونية.

 

وكانت جريمة بشعة في محافظة الزرقاء، هزت الرأي العام في الأردن، حيث أقدمت مجموعة من الأشخاص على بتر ساعدي فتى يبلغ من العمر 16 عاما وفقئ عينيه.

 

وبحسب قناة روسيا اليوم، تابع الملك عبدالله الثاني تفاصيل العملية الأمنية التي نفذتها مديرية الأمن العام، وقادت إلى القبض على الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة، مشددا على ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين.

 

وكان الفتى قال عقب إسعافه، إن مجموعة من الأشخاص قاموا باعتراض طريقه واصطحابه إلى منطقة خالية من السكان والاعتداء عليه بالضرب وبالأدوات الحادة، على إثر جريمة قتل سابقة قام بها أحد أقاربه.

 

وتصدر وسم "#الإعدام_لمجرم_الزرقاء" مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، وسط مطالبات واسعة بتغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم في المملكة بشكل عام.

 

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