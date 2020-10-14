رامز أمير ينعي الراحل محمود ياسين عبر "انستجرام"

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اعرب الفنان رامز أمير، عن حزنه الشديد لـ وفاة الفنان الكبير محمود ياسين صباح اليوم وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور الفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث قام "أمير" بنشر صورة لـ الراحل محمود ياسين عبر خاصية الأستوري، وعلق على الصورة قائلاَ: "لا حول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون، وداعا الفنان محمود ياسين".





في سياق متصل، أعلن السينارست عمرو محمود ياسين، عن موعد تشيع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع “فسيبوك”، قال فيه: "لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر".



وكان قد أعلن نجل الفنان محمود ياسين، وفاة والده بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما، ونشر الفنان عمرو محمود ياسين، صورة لوالده عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك معلقا عليها: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".





