أهم مواعيد مباريات الأربعاء من دوري أمم أوروبا

تنتظر عشاق كرة القدم الأوروبية اليوم الأربعاء 14 أكتوبر، جولة جديدة من في المجموعة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا.









في المجموعة الأولى يستضيف منتخب إيطاليا نظيره منتخب هولندا في قمة مواجهات المجموعة، وذلك في المرحلة الرابعة.









كما يستضيف منتخب بولندا نظيره منتخب البوسنة، وتقام المباراتان في تمام التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة، السابعة إلا الربع بتوقيت جرينتش.









في المجموعة الثانية تستضيف إنجلترا نظيرها الدانمارك، بينما تحل بلجيكا ضيفاً على إسكتلندا، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة.









في المجموعة الثالثة، يواجه منتخب كرواتيا نظيره منتخب فرنسا، بينما يحل السويد ضيفةً على البرتغال، وتقام المباراتان في تمام الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة.



