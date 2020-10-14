توقيع الكشف الطبي على 1909 مواطنا خلال قافلة بنزلة عبيد بالمنيا (صور)

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا تواصل تنظيم القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أبناء المحافظة بالمجان، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتقديم أوجه الرعاية الطبية وخاصة في المناطق النائية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.





وأوضح المحافظ، ان مديرية الصحة نظمت قافلة طبية وعلاجية بقرية نزلة عبيد بمركز المنيا، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1909 حالة خلال يومي 12 – 13 أكتوبر الجاري، وتم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين المترددين على القافلة.



