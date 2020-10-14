وداعًا فتي الشاشة الأولي والأخير.. دينا فؤاد تنعى محمود ياسين

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أعربت الفنانة دينا فؤاد عن حزنها لرحيل الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.



ونشرت دينا صورة للراحل محمود ياسين ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : الأب الكبير قبل ما يكون أستاذ ليا .. خسارة حضرتك متقدرش توصفها الكلمات وصحيح أنت غبت عننا بجسدك لكن فنك وإبداعك الحقيقي هيفضل عايش جوانا ومعانا طول العمر.. وداعاً أستاذي محمود ياسين فتي الشاشة الأولي والأخير.



وسيتم أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود ياسين غدًا الخميس ١٥ أكتوبر ، بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء سيكون في مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم، وفقًا لما أعلنته ابنه الفنان عمرو محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



يعد محمود ياسين من أعظم الفنانين الذي تمتع بمسيرة فنية حافلة ومالزالت خالدة سواء في السينما والتليفزيون والمسرح.