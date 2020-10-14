دعوى لاستثناء أبناء ذوي الإعاقة من قواعد التوزيع الجغرافي بالتنسيق

أقام عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا بصفته وكيلا عن أحد أولياء الأمور من ذوي الإعاقة دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بقبول أوراق نجل الطاعن بكلية التمريض جامعة مرسى مطروح باعتبار نجل الطاعن من أبناء ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والذين تم استثناؤهم من الخضوع لقواعد التوزيع الجغرافي بالمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية.





واختصمت الدعوي التي قيدت برقم 3219 لسنة 75 قضائية كل من وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الاعلي للجامعات ومدير الادارة المركزية لتنسيق الجامعات والمعاهد العليا ورئيس جامعة مرسي مطروح.





واوضح عبدالسلام في دعواه ان الجهة الادارية قد تعمدت مخالفة احكام القانون الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 في مادته ال20 عندما رفضت تطبيق احكام القانون علي حالة نجل الطاعن مما يعد قرارها مشوبا بعيب عدم المشروعية ومخالفة القانون وعيب الانحراف بالسلطة مما يبطل القرار ويصمه بعدم المشروعية فلا يعصمه ثمة الغاء او يحصنه من رقابة القضاء الاداري الذي يجد حده الطبيعي في الرقابة علي مشروعية القرارات التي تصدرها الجهة االادارية.



