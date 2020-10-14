تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عين شمس" لـ16 نوفمبر

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:37 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
قررت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل إعادة محاكمة المتهم عبد الله ربيع أبو بكر، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس في يناير من عام 2014، في القضية رقم 25991 لسنة 2014 جنايات عين شمس، لجلسة 16 نوفمبر للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أيمن القاضي.

وواجه المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، عددًا من الاتهامات بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلًا عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات عامة وخاصة وتكدير السلم العام ذلك في أحداث العنف والتظاهر التي شهدتها جامعه عين شمس في العام فى عام 2014.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر احداث عين شمس

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يستعد لتوديع لاعب جديد

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 33 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 7 ساعات

بهذه العبارات.. رانيا محمود ياسين تنعي والدها

منذ حوالي 7 ساعات

ربيع ياسين ينتقد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 50 دقيقة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

رسالة عاجلة من فايلر لموسيماني قبل موقعة الوداد

منذ ساعتين

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 14 ساعة

تحقيقات موسعة في وفاة فتاة سحلا بالمعادي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الرجاء المغربي يكشف عن انتقال بدر بانون للأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:16 ص

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

07:40 ص

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

11:18 ص

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

08:18 ص

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

10:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي