تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عين شمس" لـ16 نوفمبر

قررت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل إعادة محاكمة المتهم عبد الله ربيع أبو بكر، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس في يناير من عام 2014، في القضية رقم 25991 لسنة 2014 جنايات عين شمس، لجلسة 16 نوفمبر للمرافعة.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أيمن القاضي.



