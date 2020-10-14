محمد حماقي يقدم واجب العزاء في الراحل محمود ياسين عبر "تويتر"

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اعرب الفنان محمد حماقي، عن حزنه الشديد لـ وفاة الفنان الكبير محمود ياسين صباح اليوم وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".



حيث قام "حماقي" بنشر صورة لـ الراحل محمود ياسين وعلق على الصورة قائلاَ:"خالص عزائي في وفاة الفنان الكبير محمود ياسين اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذوية الصبر والسلوان".



في سياق متصل، كتب نجلة الراحل محمود ياسين "رانيا" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتسجرام":صلاة الجنازة غدا، الخميس ١٥ أكتوبر، بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. أسألكم الدعاء وشكر الله سعيكم "إنا لله وإنا إليه راجعون".



في سياق متصل، توفي الفنان محمود ياسين صباح اليوم عن عمر يناهز 79 عام، من العطاء وقدم الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية.



بالإضافة الى تقديمة عدد كبير من الأعمال التاريخية وذلك بسبب تميزه بصوت مميز وتمكنه من اللغة العربية.



وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل والكاتب عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

