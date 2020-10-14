نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الكشف الطبي واستعدادات الدراسة بهندسة شبرا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
أجرى الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية موسعة بكلية الهندسة بشبرا، رافقه خلالها، الدكتور أيمن الشهابى عميد الكلية، والدكتور ماهر أدم القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وخالد مصطفى مدير عام الكلية.

واطمأن نائب رئيس الجامعة، خلال جولته، على استعدادات الكلية لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تفقد الورش وأعمال تطوير المعامل لخدمة الطلاب وشباب الباحثين.

كما اطمأن أيضا على أعمال الكشف الطبي على الطلاب الجدد، مشيدًا بالتزام القائمين على إجراءات الكشف الطبي بتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب.

وأكد الدكتور تامر سمير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات الدراسية مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الكشف الطبي واستعدادات الدراسة بهندسة شبرا
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الكشف الطبي واستعدادات الدراسة بهندسة شبرا
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الكشف الطبي واستعدادات الدراسة بهندسة شبرا
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الكشف الطبي واستعدادات الدراسة بهندسة شبرا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نائب رئيس جامعة بنها بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 17 ساعة

الرجاء المغربي يكشف عن انتقال بدر بانون للأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد الشيخ يفجر براكين الغضب ويطلب الرحيل قبل لقاء الوداد

منذ 13 دقيقة

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ ثلث ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستعد لتوديع لاعب جديد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 37 دقيقة

رسالة عاجلة من فايلر لموسيماني قبل موقعة الوداد

منذ ساعتين

تحقيقات موسعة في وفاة فتاة سحلا بالمعادي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:51 م

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

07:40 ص

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

11:18 ص

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

08:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي