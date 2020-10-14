المحلة يستقر على إستمرار خالد عيد مديراً فنياً لغزل المحلة

إستقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة على إستمرار خالد عيد المدير الفني للفريق في قيادة " الفلاحين " ببطولة الدوري المصري الممتاز.









وفي تصريحات تلفزيونية قال خالد عزو نائب رئيس مجلس إدارة نادي غزل المحلة : " خالد عيد مدير فني كبير وسيتولى قيادة الفريق في الدوري الممتاز".









وأضاف : "إستقر المجلس بعد الإتفاق مع خالد عيد على أن يقود الفريق في بطولة الدوري بعد النجاح في التأهل كمتصدر للمجموعة في الدرجة الثانية".









وأنهى: " المجلس يسعى للإستقرار ولا يرغب في التغيير خاصةً وأن خالد عيد من المدربين المخضرمين ونسعى لتحقيق نتائج مميزة في بطولة الدوري".



