المحلة يستقر على إستمرار خالد عيد مديراً فنياً لغزل المحلة
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:56 م
محمد أيمن
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إستقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة على إستمرار خالد عيد المدير الفني للفريق في قيادة " الفلاحين " ببطولة الدوري المصري الممتاز.
وفي تصريحات تلفزيونية قال خالد عزو نائب رئيس مجلس إدارة نادي غزل المحلة : " خالد عيد مدير فني كبير وسيتولى قيادة الفريق في الدوري الممتاز".
وأضاف : "إستقر المجلس بعد الإتفاق مع خالد عيد على أن يقود الفريق في بطولة الدوري بعد النجاح في التأهل كمتصدر للمجموعة في الدرجة الثانية".
وأنهى: " المجلس يسعى للإستقرار ولا يرغب في التغيير خاصةً وأن خالد عيد من المدربين المخضرمين ونسعى لتحقيق نتائج مميزة في بطولة الدوري".
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