أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة محمود ياسين

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نعى الفنان عادل إمام الفنان الراحل محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.



حيث نشر عادل إمام صورة تجمعه بالراحل محمود ياسين ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعبر الزعيم عن حزنه لرحيله وكتب : البقاء لله الفنان الكبير محمود ياسين.. خالص العزاء للأسرة الكريمة .. اللهم اغفرله وارحمه وادخله في جنتك وصبر أهله.



وسيتم أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود ياسين غدًا الخميس ١٥ أكتوبر ، بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء سيكون في مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم، وفقًا لما أعلنته ابنه الفنان عمرو محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



يعد محمود ياسين من أعظم الفنانين الذي تمتع بمسيرة فنية حافلة ومالزالت خالدة سواء في السينما والتليفزيون والمسرح.