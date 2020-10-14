أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة محمود ياسين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
نعى الفنان عادل إمام الفنان الراحل محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

حيث نشر عادل إمام صورة تجمعه بالراحل محمود ياسين ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعبر الزعيم عن حزنه لرحيله وكتب : البقاء لله الفنان الكبير محمود ياسين.. خالص العزاء للأسرة الكريمة .. اللهم اغفرله وارحمه وادخله في جنتك وصبر أهله.

وسيتم أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود ياسين غدًا الخميس ١٥ أكتوبر ، بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء سيكون في مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم، وفقًا لما أعلنته ابنه الفنان عمرو محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يعد محمود ياسين من أعظم الفنانين الذي تمتع بمسيرة فنية حافلة ومالزالت خالدة سواء في السينما والتليفزيون والمسرح.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

3 أندية تطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

ربيع ياسين ينتقد نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 16 ساعة

رسالة عاجلة من فايلر لموسيماني قبل موقعة الوداد

منذ أقل من ساعة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

بهذه العبارات.. رانيا محمود ياسين تنعي والدها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 13 ساعة

باتشيكو يُخطر نجم الزمالك بالإنتظام في مران الفريق بالمغرب

منذ ساعة

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأهلي يستعد لتوديع لاعب جديد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تحقيقات موسعة في وفاة فتاة سحلا بالمعادي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:40 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

11:18 ص

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

08:18 ص

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

10:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي